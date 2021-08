Supercoppa UEFA, ecco come e quando vederla su Amazon Prime Video

I primi giorni d'agosto portano con sé le prime voglie di calcio giocato, quest'anno più che mai dopo un'estate particolarmente avara dal punto di vista del mercato a causa della difficile situazione economica di gran parte dei club: fortuna che a breve si torna in campo, con la Supercoppa UEFA pronta a consolare i tifosi annoiati.

Per quei pochi che ancora non lo sapessero, anche la sfida tra le vincitrici delle scorse Champions Legue ed Europa League sarà trasmessa da Amazon Prime Video da qui ai prossimi 3 anni, nell'ambito di un pacchetto che comprende le più importanti partite delle prossime edizioni della principale competizione calcistica europea.

Anche in questo caso, dunque, non occorreranno abbonamenti aggiuntivi: la Supercoppa UEFA, che quest'anno sarà contesa da Chelsea e Villareal, verrà infatti trasmessa in diretta su Prime Video, per cui basterà essere abbonati al noto servizio streaming della compagnia di Jeff Bezos per poter assistere all'attesissimo match alle ore 21:00 di mercoledì 11 agosto.

Si tratterà, dunque, del primo vero test per Amazon Prime Video sul rettangolo verde: tra qualche giorno sapremo quindi se il colosso dello streaming si sarà presentato bene in tal senso. In attesa dell'inizio della nuova stagione, intanto, scopriamo insieme la squadra di commentatori Amazon per la prossima Champions League.