Ecco tutti i supereroi DC che troveremo nella seconda stagione di Titans

Continua ad ampliarsi il cast dello show di Netflix sui supereroi DC. Dopo aver dato uno sguardo al nuovo costume di Dove in Titans, andiamo a vedere i nomi degli attori entrati a far parte del cast della serie evento del 2019.

Con il teaser della puntata finale che ha confermato la presenza di Superboy e della mascotte della serie Krypto, in molti si chiedevano quali altri eroi sarebbero entrati a far parte della banda capitanata da Dick Grayson. Oltre al già citato ritorno di Hawk e Dove troveremo nel cast della serie Aqualad e l’intera famiglia Deathstroke, interpretati rispettivamente da Drew Van Acker, Esai Morales, Chella Man e Chelsea T. Zhang. A vestire i panni di Batman invece sarà il famoso attore del Trono di Spade Iain Glenn.

La presenza in Titans di un attore di peso come Iain Glenn ci fa pensare che nella seconda stagione della serie dei supereroi DC lo scontro tra Batman e Robin sarà uno dei temi principali dello show. Ricordiamo che il Cavaliere Oscuro presente in Titans è molto diverso dalla sua controparte cinematografica: divenuto ormai un uomo anziano e vendicativo, questo sentimento lo porta in diretto conflitto con il suo apprendista e gli ideali che lo avevano spinto ad indossare per la prima volta la maschera da pipistrello.

