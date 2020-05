Supergir 5: Lena Luthor alleata inaspettata nelle foto del finale di stagione

The CW ha pubblicato le immagini del finale della quinta stagione di Supergirl, intitolato 'Immortal Kombat', diciannovesimo e ultimo episodio dello show DC, in onda negli Stati Uniti il 17 maggio. La trama della serie mostra l'inaspettato aiuto di un personaggio molto discusso, ovvero Lena Luthor, interpretato da Katie McGrath.

Leviathan è stata una minaccia per Supergirl per l'intera quinta stagione ma Crisi sulle Terre Infinite ha riaperto al ritorno di Lex Luthor (Jon Cryer) e il suo coinvolgimento con il minaccioso team renderà necessaria una resa dei conti finale, nella quale Supergirl avrà dalla sua parte un'alleata inaspettata: Lena Luthor.

Lena e Kara sembrano tornate in sintonia, dopo l'astio di Lena nei confronti di Kara a causa del mancato svelamento del segreto di Kara, ovvero la sua attività nelle vesti di Supergirl.



In un'intervista dello scorso anno, Katie McGrath disse:"Penso che ci sia sempre margine per una pace tra Lena e Kara. Penso che gli autori siano molto intelligenti e penso che abbiano in serbo un piano molto chiaro e articolato su ciò che stanno facendo. E odio pensare che non riavremo Kara e Lena come prima. E penso che fondamentalmente Lena sia ancora una bravissima persona".

Ieri è uscito il trailer del finale di stagione di Supergirl, che mostra alcune delle migliori sequenze che vedremo per questo atto conclusivo.

Braniac affronterà Lex Luthor in questo ultimo step, con l'iconico personaggio interpretato da Jon Cryer.