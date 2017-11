Supergirl 3: il cast dello show anticipa quanto sta per accadere a Samantha!

Nella puntata diandata in onda lo scorso lunedì,(Odette Annable) ha finalmente scoperto l’oscuro segreto riguardo le capacità sovrannaturali esibite durante le scorse settimane... Ma cosa succederà ora che conosce la verità sulle proprie origini?

Attenzione possibile Spoiler

Qualora abbiate visto l’episodio in questione o comunque letto alcuni dei nostri precedenti articoli, già saprete di come Samantha sia in realtà un’aliena proveniente da Krypton: la Worldkiller Reign. Nell’ultima puntata, inoltre, la donna non ha solo scoperto di essere un aliena, ma si è recata nella propria Fortezza (simile a quella di Superman), dove un ologramma ha fatto riemergere la sua vera personalità malvagia.



A causa dell’imminente crossover fra le quattro serie The CW/DC Comics, lo scontro con Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist) avverrà soltanto durante la prima settimana di dicembre, ma per ingannare l’attesa, Benoist ha voluto offrire ai fan una succosa anticipazione.



“Penso che Reign sorprenderà tutti. È davvero spettacolare e rappresenterà di certo la sfida più difficile per Supergirl. Secondo me, ciò che la differenzoa dai precedenti antagonisti - quelli che abbiamo finora trattato nello show - è il suo passato inaspettato.”



Finora Kara e Samantha sono state ottime amiche, anche grazie ai rispettivi legami con Lena Luthor (Katie McGrath), la quale ha ammesso che le recenti scoperte potrebbero cambiare drasticamente i rapporti fra le tre donne.



“Essendo l’arcinemica di Supergirl, le cose fra le tre amiche diverranno difficili. Non riesco a immaginare altrimenti. Ci sarà una crisi. Ma quando e come succederà? Non ne sono certa. Dovrete scoprirlo guardando gli episodi.”

Supergirl torna lunedì prossimo con la prima parte del crossover "Crisis on Earth-X", dove finalmente assisteremo alle nozze fra Barry Allen (Grant Gustin) e Iris West (Candice Patton).