Supergirl 3: Chyler Leigh e Melissa Benoist sottolineano l'importanza di Midvale

La terza stagione disi sta rivelando davvero molto dura per le sorelle, le quali si sono viste costrette a prendersi una pausa per tornare a casa in cui sono cresciute... Ma cosa ne pensano le rispettive interpreti dell’episodio andato in onda la scorsa notte sulla rete

Attenzione possibile Spoiler

Intervista dal portale d’informazione ComicBook, la star Melissa Benoist ha spiegato il motivo per cui questa pausa fosse tanto importante, sia per la sua Kara/Supergirl, che in questa stagione sta cercando di superare la perdita di Mon-El, che per Alex (Chyler Leigh), che nello scorso episodio ha dovuto troncare la relazione con la fidanzata Maggie (Floriana Lima).



Queste le sue parole: “Quando sono in difficoltà e ho bisogno di conforto, la prima persona che desidero vedere è mia madre. Perciò, ho adorato quando gli sceneggiatori hanno detto ‘Ambienteremo questo episodio a Midvale’. Ho pensato fosse un’idea brillante e inoltre trovo che la storia sulle due sorelle sia davvero toccante.”



Il profondo legame di sorellanza che unisce Kara e Alex è stato chiaro ai telespettatori fin dal primo episodio di Supergirl, quando la Ragazza d’Acciaio si è rivelata al mondo intero proprio per salvare la vita della sorella, bloccata su aereo in avaria. Durante il corso della serie, inoltre, le due hanno costantemente rischiato la vita per salvarsi a vicenda, e soprattutto sono state sempre presenti quando l’altra ne aveva bisogno.



Il loro legame così esemplare, tuttavia, non è sempre stato tale. I flashback mostrati durante l’episodio della scorsa notte rivelano infatti che solo un traumatico episodio della passata vita di Kara ha permesso loro di avvicinarsi e cominciare a costruire quel rapporto indissolubile che oggi le caratterizza.



L’attrice ha poi aggiunto: “Vedrete un sacco di storie con Kara e Alex di cui, finora, vi abbiamo solo accennato qualcosa. Anche nella prima stagione c’è stato un flashback, ma questo scava in profondità e risulta davvero toccante, intimo e sentimentale per queste due donne. E inoltre mostra quanto sia indistruttibile il legame che le unisce, e che io adoro.”

Chyler Leigh, che nel serial interpreta invece l’agente del D.E.O. Alex Danvers, ha invece parlato del proprio personaggio, che dopo i recenti avvenimenti ci è parso letteralmente a pezzi. Ha commentato così il ritorno a casa e l’incontro con la madre Eliza: “Kara sta realmente cercando di confortare Alex, perché lei è un po’ riluttante all’idea di tornare a casa. Sa che una volta attraversata quella porta troverà sua madre. […] Non ha mai dovuto affrontare nulla di simile.”

Supergirl torna lunedì prossimo con un episodio ricco di colpi di scena. Il recente trailer diffuso dal network statunitesente The CW ha infatti rivelato che vedremo finalmente tornare sui nostri schermi un personaggio che lo scorso anno ha subito conquistato il cuore dei fan: Mon-El!