Supergirl 3: Chyler Leigh ci parla delle conseguenze del recente episodio

Intitolato ‘Damage’ l’episodio di Supergirl di questa settimana ha rappresentato un punto di svolta per le promesse sposine(Chyler Leigh) and(Floriana Lima), le quali hanno dovuto affrontare una spinosa questione lasciata a lungo in sospeso...

Attenzione possibile Spoiler

Qualora abbiate visto i recenti episodi dello show, sicuramente saprete cosa affliggeva da qualche tempo la nostra Alex Danvers: la ragazza vorrebbe un giorno diventare madre, mentre la sua futura consorte non desidera alcun figlio! Questa complicata situazione, che già da qualche settimana aveva messo a rischio il rapporto fra le due donne, e soprattutto le nozze, ha infine raggiunto il proprio apice.



Come lasciato intendere dallo scorso episodio, la questione sui figli rappresentava un ostacolo troppo grande che la coppia non avrebbe mai potuto superare, di conseguenza l’unica soluzione trovata dalle due donne d’azione dello show è stata quella di annullare le nozze e interrompere la relazione.



Secondo la stessa Leigh, il peso dell’episodio, e la drammaticità di alcune scene, avrebbero persino fatto soffrire il fumettista Kevin Smith, direttore dell’episodio in questione. Queste sono state le parole dell’attrice sull’argomento: “Inizialmente, quando ne abbiamo parlato a tavolino, abbiamo separato il materiale che ci riguardava da tutto il resto. […] Kevin desiderava davvero che [la questione] venisse affrontata nel miglior modo possibile. Di conseguenza ha chiamato in disparte me e Flo, e ci siamo seduti ad un tavolo tutto nostro, con Andrew Kreisberg e Jessica Queller. Volevamo essere certi che le parole utilizzate fossero quelle giuste. […] Quando lanci i dadi, non è mai facile. È ciò che sentivamo tutti. Kevin ha detto che sarebbe stato fantastico girare tutte le scene in un giorno solo, ed io ero d’accordo. È stata una giornata infernale. Sul serio. […] Non vi mentirò, quel giorno mi sono lamentata un sacco. Ho persino chiamato un autista perché mi riportasse a casa. È stato dunque un giorno molto lungo, ma credo ne sia valsa la pena.”



Come rivelato dagli stessi showrunner, Maggie potrebbe tornare in uno dei prossimi episodi del serial, ma quali conseguenze avrà questa rottura su Alex? La risposta al quesito ce la fornisce la sua interprete: “Non è una cosa che si possa ignorare, per poi andare avanti col sorriso stampato in faccia. Alex, di conseguenza, dovrà affrontare un momento particolarmente difficile.”



Secondo l’attrice, il personaggio dovrà fare i conti con quanto accaduto già nel prossimo episodio di Supergirl (di cui oggi vi abbiamo mostrato il primo promo rilasciato dalla rete The CW), dopodiché sia Alex che lo show dovranno andare oltre.



Mentre il personaggio di Alex dovrà inevitabilmente chiudere questa parentesi e appunto andare avanti con la propria vita, i fan potrebbero non prendere tanto bene la rottura con Maggie, in quanto la relazione fra le due donne aveva avuto un impatto molto importante sulla community che tanto tifava per le ‘Sanvers’.



Sull’argomento, Leigh ha spiegato di essere consapevole che i fan potrebbero ritrovarsi col cuore spezzato, e pertanto ha rivolto loro alcune parole di incoraggiamento: “Alex voleva solo il meglio per Maggie, e viceversa. È proprio questo l’aspetto più toccante della fine della loro relazione: si amano profondamente e vogliono ciascuna il meglio per l’altra. […] Se oggi ho evitato i social media, è perché sto ancora cercando di capire come rispondere ai molti fan che conosco di persona, o che ho incontrato, e che potrebbero non capirlo. […] Stanotte non è finito nulla. E questa è la cosa che mi preoccupa maggiormente, in quanto non voglio che la gente possa pensare che questa sia la fine di una cosa molto importante. In realtà è solo l’inizio. Spero tanto che la gente riesca a comprenderlo.”



La rottura del fidanzamento, infine, provocherà nuovi sviluppi anche fra Alex e Kara/Supergirl (Melissa Benoist), poiché entrambe le sorelle adottive si ritrovano ora col cuore in frantumi. Sull’argomento, l’interprete di Alex ha affermato scherzosamente: “Le mie scene preferite sono quelle che prevedono il gelato, la pizza ed il divano. È interessante perché nei primi episodi [della stagione], quando Kara stava ancora affrontando la perdita di Mon-El, Alex la ha detto qualcosa tipo “Ehi, sono trascorsi sei mesi. Abbiamo bisogno che tu riesca a superarlo.” Dunque è interessante perché ora i ruoli si sono invertiti, ma nemmeno Kara è felice e contenta. Si trovano sulla stessa barca. La cosa più bella delle sorelle Danvers è che, indipendentemente dalle circostanze, l’una sarà sempre la campionessa dell’altra.”

Supergirl torna lunedì prossimo. Come avete reagito alla drammatica rottura fra Alex e Maggie?