Supergirl 3: diamo un primo sguardo ai "nuovi" personaggi in arrivo!

ha rilasciato stamani le foto promozionali di “Wake Up”, il settimo episodio diche andrà in onda lunedì prossimo e che vedrà la nostraalle prese con l’inaspettato ritorno di un certo personaggio... e tutti i problemi che questo porterà con sé.

Attenzione possibile Spoiler

Come rivelato in un recente articolo, l’episodio segnerà il ritorno di Mon-El (Chris Wood), il principe daxamita che lo scorso anno ha rubato il cuore della bellissima Supergirl (Melissa Benoist) e che purtroppo, al termine della stagione, ha dovuto lasciare la Terra a causa della bomba al piombo che ha reso nociva l’atmosfera del nostro pianeta.



La sua assenza ha letteralmente devastato Kara, che negli scorsi episodi della stagione in corso ha dimostrato di non aver ancora superato questa brusca separazione. Il ritorno del personaggio, tuttavia, non sarà esattamente l’evento sperato dai fan, in quanto Mon-El sembra... cambiato.



L’episodio vedrà inoltre l’introduzione di un altro iconico personaggio di casa DC Comics: un’eroina che Geoff Johns ha definito “l’anima e il cuore” della cosiddetta Legione dei Super-Eroi! Nonostante il delicato stato in cui versi, le nuove foto disponibili in calce all’articolo ci permettono infatti di dare quantomeno una prima occhiata a Saturn Girl, interpretata dalla new-entry Amy Jackson. Ve le proponiamo di seguito.



Supergirl torna lunedì prossimo sulla rete The CW.