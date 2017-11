Supergirl 3: gli eroi DC uniscono le forze nel promo del prossimo episodio!

La rete statunitenseha rilasciato nelle ultime ore un nuovo promo per “Crisis on Earth-X”, il nuovo crossover fra i serialche la prossima settimana inizierà proprio da. Le sorelle Danvers dovranno infatti raggiungere Terra-1 per partecipare all’evento dell’anno...

Attenzione possibile Spoiler



Dopo aver ammirato lo splendido trailer esteso diffuso proprio stamani, la clip visionabile in chiosa all’articolo mostra i principali supereroi di casa The CW prepararsi ad affrontare i nuovi villain nazisti venuti da Terra-X per interrompere le attesissime nozze West-Allen.



Kara Zor-El/Supergirl (Melissa Benoist), Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell), Barry Allen/The Flash (Grant Austin) e Sara Lance/White Canary (City Lotz) dovranno dunque guidare i rispettivi team e, assieme a nuovi alleati del calibro di Leonard Snart/Citizen Cold (Wentworth Miller), organizzare la propria controffensiva.



Come mostrato nei recenti trailer, il commando proveniente da Terra-X non solo dipone di un vero e proprio esercito di soldati, ma addirittura può contare sulle capacità di Dark Arrow, Dark Flash e Overgirl, le versioni distorte dei tre più grandi supereroi dell’Arrowverse.

Definito un film di quattro ore dallo stesso Stephen Amell, che lo scorso weekend ha anticipato una scena romantica fra il suo Oliver e la Ragazza d'Acciaio, il crossover verrà trasmesso in due serate fra il 27 ed il 28 novembre prossimi: se la prima sera toccherà a Supergirl ed Arrow aprire le danze, il giorno successo potremo assistere al finale dell’evento in The Flash e Legends of Tomorrow.