Supergirl 3: nel nuovo poster c'è una versione accurata del costume di Mon-El

Chris Wood interpreta il ruolo di Mon-El in Supergirl. Fa parte della Legion of Superheroes nella terza stagione della serie e, a molti non è piaciuto il suo costume nel corso della season.

Ma pare che adesso sia stato apportato qualche notevole cambiamento alla tuta che sembra avvicinarsi molto ai fumetti e lo vedremo così nel prossimo episodio della serie. L'emittente, CW, ha pensato di darci anche un'anteprima di questo costume, che potete vedere nell'immagine che abbiamo postato qui sotto. C'è molto colore, e c'è, finalmente, molto rosso!

Il cambiamento alla tuta non riguarda solamente il colore però, che naturalmente è più brillante del precedente. Sono state apportate ben altre modifiche: quello che vediamo qui in basso, infatti, è un costume completamente nuovo. L'abbigliamento iniziale di Mon-El - quello che si è tirato addosso diverse critiche - sembrava qualcosa di simile a ciò che indossano i motociclisti. Era infatti una strana combinazione che giocava sui toni del nero, e lo faceva assomigliare più a un X-Men che non a un eroe DC. Per fortuna adesso c'è anche il mantello!

Il costume, oltre ad essere simile alla versione dei fumetti, ricorda anche quello indossato dal Superman di Tyler Hoechlin, non trovate anche voi?

Supergirl va in onda tutti i lunedì su CW con la terza stagione.