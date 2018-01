Supergirl 3: nel prossimo episodio sarà presente Sarah Douglas

a quanto pare apparirà nel prossimo episodio di Supergirl , "Fort Rozz". L'attrice inglese è nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo dell'assassina kryptoniana Ursa, braccio destro del generale Zod, nel film Superman.

Nell'undicesimo episodio della terza stagione di Supergirl, Fort Rozz, la protagonista si alleerà con Saturn Girl, con cui recluterà due ex nemici di Supergirl, Livewire e Psi, al fine di formare una squadra per andare in missione a Fort Rozz e recuperare un prigioniero che, stando alla trama, ha delle informazioni su come sconfiggere Reign definitivamente.

Nelle immagini, che potete trovare come sempre in calce, vediamo Douglas indossare un cappuccio nero con lo stesso stemma kryptoniano a forma di teschio che indossa di solito Reign.

Secondo CW, Douglas interpreterà un personaggio di nome Jindah Kol Rozz, che probabilmente sarà collegato in qualche modo al cattivo. Resta da capire se aiuterà Supergirl o meno.

Douglas è solo l'ultima di una lunga serie di attori collegati precedentemente all'universo Superman che hanno preso parte agli show targati CW. Helen Slater, che ha interpretato la parte di Supergirl nel 1984 nell'omonimo film, è stata presentata come la madre adottiva di Kara Eliza Danvers, ad esempio.

Ricordiamo che l'episodio Fort Rozz di Supergirl andrà in onda il 22 Gennaio 2018 su The CW. In Italia la messa in onda è affidata a Premium Action, e la terza stagione prenderà il via l'11 Febbraio.