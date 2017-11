Supergirl 3: la nuova clip evidenzia i rapporti tesi fra Myr'nn e J'onn

ha rilasciato nelle ultime ore una clip tratta da ‘Wake Up’, l’episodio diche sarà trasmesso stanotte e che vedràcercare di restaurare il proprio rapporto con un personaggio introdotto nell’ Arrowverse solo qualche settimana fa.

Attenzione possibile Spoiler

Qualora stiate seguendo la stagione in corso, di certo saprete già che, solo tre episodi fa, Kara Zor-El/Supergirl (Melissa Benoist) e J’onn J’onzz (David Harewood) hanno salvato il padre del marziano, Myr’nn (Carl Lumbly), dopo che questi era rimasto prigioniero dei marziani bianchi per tre lunghi secoli.



A giudicare dal filmato visionabile in chiosa all’articolo, i rapporti padre-figlio fra J’onn e Myr’nn non sono esattamente tornati quelli di un tempo e i due personaggi stanno faticando a trovare nuovi punti d’incontro. Nello specifico, si direbbe che Myr’nn si senta un prigioniero del D.E.O., in quanto suo figlio - che ha forse trascorso troppo tempo nei panni di Hank Henshaw - lo accompagna ogni volta che decida di uscire di casa e cerca di non perderlo mai di vista.

Con tutti i nuovi personaggi introdotti quest’anno da Supergirl, non possiamo fare a meno di augurarci che l’episodio di stanotte esplori ulteriormente il legame fra i due personaggi.



La puntata vedrà inoltre l’esordio di Saturn Girl, un membro fondatore della cosiddetta Legione dei Super-Eroi, e l’attesissimo ritorno di Mon-El (Chris Wood), che proprio nel finale della scorsa stagione era stato costretto ad abbandonare la Terra a causa del piombo rilasciato nella sua atmosfera. È possibile che Mon-El, durante il suo viaggio fra le stelle, sia finito nella lontana epoca in cui opera la Legione?

In attesa di scoprire cosa sia accaduto al principe daxamita che ha saputo conquistare il cuore della bella Ragazza d'Acciaio, vi proponiamo di seguito la sinossi completa dell'episodio che ci apprestiamo a visionare nelle prossime ore.

"Quando Winn (Jeremy Jordan) e il team scoprono che una navicella aliena si è schiantata ed è andata a finire nelle acque profonde vicino National City Kara/Supergirl (Melissa Benoist) è chiamata ad investigare. Nel frattempo Hank (David Harewood) cerca di legare con suo padre Myr’nn (la guest star Carl Lumbly). Samantha (Odette Annable), mentre inizia a rendersi conto di alcuni cambiamenti in sé stessa, va dalla sua sconosciuta madre Patricia Arias (la guest star Betty Buckley), in cerca di risposte."