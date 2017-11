Supergirl 3: il nuovo casting anticipa l'introduzione di una guerriera Tormocks!

Nelle ultime ore va diffondendosi in rete la notizia che vedrebbe presto comparire ini crudeli, una sadica e brutale razza aliena governata da un regime fascista e in possesso di straordinarie capacità mutaforma...

Attenzione possibile Spoiler

Comparso per la prima volta nel 1994 nelle storie della Lanterne Verde Guy Gardner, al tempo ‘Warrior’, il cosiddetto Impero Tormock era in guerra contro i Vuldariani, una razza aliena che proteggeva la pace nell’universo prima ancora che venisse creato il Corpo delle Lanterne Verdi.



Tornando a Supergirl, il portale d’informazione That Hashtag Show avrebbe recentemente scoperto di come The CW sia alla ricerca di attrici di qualsiasi etnia, con età compresa fra i 20 e i 40 anni, che possano ricoprire la parte di un’energica guerriera Tormock. Pericolosa e arrabbiata, l’aliena prigioniera dovrà inoltre affrontare a duello un personaggio non meglio specificato.



Non è dunque chiaro quale ruolo potrebbe ricoprire nello show un personaggio di razza Tormocks, ma l’introduzione di nuovi alieni ha sempre portato all’esplorazione di interessanti angoli del cosmo DC Comics; ci aspettiamo pertanto che questa guerriera abbia quantomeno un background complesso e l’iconica capacità di cambiare la forma di qualsiasi oggetto inanimato.



Supergirl torna lunedì prossimo sulla rete statunitense The CW.