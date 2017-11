Supergirl 3: il nuovo promo anticipa un episodio ambientato nel passato di Kara

Al termine della puntata trasmessa ieri notte,ha rilasciato un nuovo promo per ‘Midvale’, il nuovo episodio della terza stagione diche esplorerà il passato di due dei personaggi principali del cast.

Attenzione possibile Spoiler

La puntata vedrà infatti Kara/Supergirl (Melissa Benoist) e Alex (Chyler Leigh) tornare a Midvale, il paesino in cui sono cresciute prima di trasferirsi a National City. Come mostrato dal promo, visionabile in calce all’articolo, le Danvers, che si ritireranno in campagna per staccare la spina dai recenti avvenimenti in città, saranno protagoniste di un lungo flashback che esplorerà appunto il loro passato.



La stessa Leigh, durante una recente intervista, ha anticipato che l’episodio mostrerà agli spettatori il punto di svolta che permise alle due sorelle adottive di legarsi. Inoltre, Alex dovrà fare i conti con le conseguenze dell’episodio trasmesso ieri, in cui la sua relazione con Maggie ha avuto un triste epilogo. Queste le sue parole: “L’episodio che vedremo [la prossima settimana] è quello in cui Kara e Alex torneranno a Midvale. È un flash davvero interessante, dove potrete assistere alle prime dinamiche del rapporto fra Kara e Alex, e quanto sia stato difficile il loro inizio. […] Allo stesso tempo, vedrete Alex cercare di capire alcune cose. Ma questo sarà solo il principio.”



Quasi interamente ambientato durante l’infanzia delle due donne, l’episodio vedrà inoltre la partecipazione di Erica Durance nei panni di Alura, la madre biologica di Kara Zor-El.



Supergirl torna lunedì prossimo sulla rete The CW.