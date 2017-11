Supergirl 3: il nuovo promo anticipa un ritorno alquanto traumatico per Kara!

La rete statunitenseha rilasciato il promo di 'Wake Up’, l’episodio didella prossima settimana in cui la nostra kryptoniana preferita dovrà fare i conti con l’inatteso ritorno di un personaggio che lo scorso anno è subito entrato nel cuore dei fan...

Attenzione possibile Spoiler



Qualora abbiate seguito la stagione precedente, o comunque gli episodi delle ultime settimane, avrete certamente capito di chi parliamo: del principe daxamita Mon-El, naturalmente! Interpretato da Chris Wood, Mon-El era stato spedito fra le stelle dalla stessa Kara durante il precedente season finale, affinché potesse sopravvivere alla mortale bomba al piombo rilasciata nell’atmosfera del nostro pianeta.



Ma se la partenza dell’amato aveva spezzato il cuore dell’altrimenti Ragazza d’Acciaio, il suo improvviso ritorno potrebbe non essere esattamente ciò che Kara sperava. A giudicare dal promo, visionabile in chiosa all’articolo, il ragazzo appare piuttosto cambiato, e in alcune scene lo vediamo addirittura aggredire alcuni agenti del D.E.O.; la stessa Kara, inoltre, lo definisce “diverso” e nella scena conclusiva del trailer lo accusa di non essere in sé. Ma cosa vorrà dire con queste parole?



Intervistata dal portale d’nformazione Comic Book, Melissa Benoist ha rivelato: “L’episodio 7 è molto misterioso. Durante questa stagione, lo show ha assunto un tono assai diverso. Quella intorno a Kara è un’atmosfera differente dalla solita. Sta davvero cercando di capire come accettare la propria natura, e al contempo credo stia scoprendo la propria femminilità attraverso il dolore che quest'anno caratterizza lo show. […] Non sarà la riunione che vi aspettate.”



Effettivamente, la riunione fra i due personaggi potrebbe complicarsi ulteriormente a causa della presenza della Legione dei Super-Eroi: ibernato in alcune capsule intraviste nei recenti episodio, l’arrivo del gruppo nello show era stato annunciato già durante la prima stagione del serial, quando Kara ne vide l’iconico anello nella Fortezza della Solitudine. La stato in cui versano i membri della Legione, inoltre, potrebbe suggerire che per Mon-El sia passato più di qualche mese dalla sua partenza sulla Terra: che abbia trascorso qualche tempo nel futuro, esattamente come avvenuto nei fumetti DC Comics?



Supergirl torna lunedì prossimo sul network The CW.