Supergirl 3: ci sono ben due easter egg a tema Smallville nell'episodio 6!

Trasmesso negli USA durante la scorsa notte, pare che l’episodio diintitolato ‘Midvale’ contenesse una serie di easter egg legati sia al sempre più vasto universo diche al recente passato della rete. Li avete individuati anche voi?

Attenzione possibile Spoiler

Tornate a casa per staccare la spina e ricaricare le batterie dopo i recenti avvenimenti che le hanno letteralmente distrutte, Kara (Melissa Benoist) e Alex Danvers (Chyler Leigh) sono state protagoniste di una puntata molto toccante che non solo ha esplorato il loro travagliato presente, ma anche la complicata gioventù.



Di tutti gli easter egg nascosti nell’episodio, il più evidente è stato senza dubbio un simpatico riferimento a Chloe Sullivan di Smallville, il serial che fino a qualche anno fa ci ha raccontato il passato di un giovane Clark Kent alle prese coi primi amori e la scoperta del proprio retaggio kryptoniano.



Durante la puntata, un flashback ha infatti mostrato come le ancora studentesse Kara e Alex, dopo la morte dell’amico Kenny, ne abbiano trovato il laptop fra i boschi, per poi tentare di decodificarne il contenuto. È in quella peculiare circostanza che Kara avrebbe parlato di 'Chloe', un’amica di suo cugino che ha subito colto l’attenzione dei fan DC Comics, nonché degli esperti della mitologia di Superman. Chiunque abbia infatti seguito Smallville, di certo ricorderà della bionda Chloe Sullivan, al tempo interpretata dall’attrice Alison Mack.



Nonostante Smallville e l’Arrowverse siano ambientati in due universi del tutto slegati, il suddetto riferimento ha quantomeno confermato che anche il Superman di questo universo, interpretato da Tyler Hoechlin, abbia potuto contare su un’amica di nome Chloe, e chissà che gli showrunner non possano un giorno decidere di presentarcela.



Il nome 'Chloe' non è però stato l’unico easter egg a tema Smallville, in quanto l’istituto scolastico frequentato dalle Danvers, quel Midvale High School comparso nell’episodio, è lo stesso edificio che ospitava la Smallville High School frequentata dal Clark Kent di Tom Welling. Situato a Vancouver, il Templeton Secondary School è stato infatti scelto più volte dalla rete The CW come location ideale per girare scene ambientate all’aperto e non necessariamente legate a Supergirl/Smallville.



Infine, lo stesso amico di Kara, Kenny Lee, potrebbe essere a sua volta un easter egg. Sebbene nel DC Universe non esista alcun personaggio con questo nome, il giovane Clark Kent conosceva un tempo un certo Kenny Braverman; ma come i lettori di fumetti già sapranno, neanche in questo caso l’amicizia fra ‘Kenny’ ed il kryptoniano era però finita tanto bene, in quanto il terrestre, invidioso dell’amico, divenne in età adulta il villain chiamato Condotto e rischiò di smascherare l’identità segreta di Superman.

Supergirl torna lunedì prossimo. Avete già visionato il nuovo promo?