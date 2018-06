Supergirl 4: Jeremy Jordan declassato a "ricorrente" e Braniac-5 promosso a "regolare"

Le ultime notizie che riguardano Supergirl, la serie CW facente parte dell'Arrowverse con Flash, Legends of Tomorrow e lo stesso Arrow, sono che Jeremy Jordan è stato declassato a personaggio ricorrente e Braniac-5 (Jesse Rath) invece, diventa un personaggio regolare della quarta stagione su Kara di Krypton.

Per quanto riguarda il personaggio interpretato da Jeremy Jordan, quello di Winslow "Winn" Schott, ecco cosa riporta TvLine, che ha parlato con i produttori esecutivi di Supergirl:

"Vogliamo molto bene a Jordan e, anche se non sarà con noi proprio sempre (non sarà full-time, cioè), non diciamo ciao al suo personaggio, Winn, anzi!" hanno detto i produttori esecutivi Robert Rovner e Jessica Queller. "Stiamo già creando delle belle storie che lo riguardano per l'autunno e credo davvero che i fan saranno entusiasti di vedere quello che farà la prossima stagione."

Per quanto riguarda invece Jesse Rath, i produttori hanno detto questo a TvLine: "A noi piace molto il personaggio di Brainiac-5 e non possiamo immaginare altri che Jesse Rath per il ruolo. Lui porta tantissimo divertimento, cuore e brillantezza al personaggio e siamo davvero felici di vedere che si unirà al cast come regolare. Abbiamo tantissime storie su Brainy da raccontare."

E dunque, cosa pensate di questi due cambiamenti per la quarta stagione di Supergirl? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!