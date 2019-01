Supergirl 4, Kara affronterà il Colonnello Haley nell'episodio 10 'Suspicious Minds'

La seconda parte della quarta stagione sulla supereroina creata Otto Binder e Al Plastino tornerà nel suo consueto slot domenicale a partire dalla prossima settimana. La nuova puntata vedrà impegnato il personaggio interpretato dall’attrice Melissa Benoist in una nuova sfida contro il sistema che vorrebbe conoscere la sua identità.

Prima dell’avvento di Elseworlds Kara aveva già preso la decisione di non svelare il proprio nome al Presidente degli Stati Uniti, consapevole che questa scelta avrebbe comportato la fuoriuscita dalla D.E.O. e, dunque, la fine della collaborazione con la sorella Alex e J’onn J’onzz, alias Martian Manhunter (David Harewood). A quanto pare, leggendo la sinossi che troverete qui di seguito, sembra che anche il decimo appuntamento sul piccolo schermo continuerà su questa lunghezza d’onda e nuove forze in campo cercheranno di smuovere la cugina di Kal-El dalle sue nobili intenzioni.

IL COLONNELLO HALEY è DETERMINATO A SCOPRIRE L’IDENTITà DI SUPERGIRL – Il colonnello Haley (April Parker Jones) è infuriata quando Supergirl (Melissa Benoist) risponde ad una richiesta di soccorso da parte di una nave della Marina, scoprendo dopo che la stessa si tramuta in un attacco alieno mortale. La donna reclama il sito come territorio DEO ed esige che Supergirl si faccia da parte. Dopo che la supereroina si rifiuta di sentirsi dire cosa fare, Haley torna a concentrare le proprie energie alla ricerca della vera identità di Supergirl e, nel far ciò, comincerà a interrogare gli agenti DEO, inclusa Alex (Chyler Leigh). Nel frattempo Brainiac-5 (Jesse Rath) tenterà di persuadere Nia (Nicole Maines) ad accettare i suoi superpoteri ma la ragazza interpreterà erroneamente le sue motivazioni.

“Suspicious Minds” andrà in onda sul canale The CW il 20 gennaio. L’episodio, scritto a quattro mani da Maria Maggenti e Gabriel Llanas, è diretto da Rachel Talalay.

In calce troverete delle immagini promozionali prese direttamente dal decimo episodio.

Vi ricordiamo che nel nuovo arco di puntate in arrivo dalla prossima settimana giungeranno anche altri personaggi nel parterre di Supergirl, tra cui la villain Menagerie (Jessica Marez) e il celeberrimo Lex Luthor (Jon Cryer).