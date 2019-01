Supergirl 4: Louis Ozawa Changchien vestirà i panni di The Hat

Continua ad arricchirsi la lista di cattivi che Supergirl deve affrontare nel corso della quarta stagione. Louis Ozawa Changchien, noto per i suoi ruoli in Kidding e The Man in the High Castle, è stato scelto per vestire i panni del villain The Hat, membro della squadra nota come The Elite.

Il suo debutto avverrà nel tredicesimo episodio, intitolato "What’s So Funny About Truth, Justice And The American Way?". Per l'occasione farà squadra con Manchester Black, Menagerie e The Morae per affrontare la nota eroina ed i suoi alleati. The Hat è l'alter ego di Rampotatek, un giapponese con abilità demoniache tra cui quella di essere invulnerabile per un breve periodo di tempo e di sputare fuoco.

Il titolo della puntata è proprio quello di Action Comics #775, fumetto in cui The Elite fa il suo debutto ufficiale ed utilizza le maniere forti per cercare di dimostrare che Superman tratta i criminali troppo delicatamente e che il mondo funzionerebbe meglio se lasciasse tutto nelle loro mani.

La quarta stagione di Supergirl continuerà il 20 gennaio con la puntata Suspicious Minds, dove il colonnello Haley tenterà in tutti i modi di scoprire l'identità della cugina di Superman. Nel frattempo Brainiac-5 (Jesse Rath) tenterà di persuadere Nia (Nicole Maines) ad accettare i suoi superpoteri ma la ragazza interpreterà erroneamente le sue motivazioni.

Vi ricordiamo che il nuovo arco narrativo dello show targato CW continuerà a farsi ancora più interessante con il debutto della villain Pamela Ferrer aka Menagerie, astuta ladri di gioielli che non prova alcun rimorso nel ferire i suoi avversari, e di Lex Luthor, la nemesi per eccellenza di Superman.