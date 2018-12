Supergirl 4, online il promo dell'episodio 10 "Suspicious Minds"

The CW ha concluso la straordinaria trilogia di Elseworlds con la programmazione dello scontro finale nello slot dedicato alla supereroina kryptoniana. Kara, dunque, è pronta a tornare alla nuova vita che l’attende dopo gli ultimi stravolgimenti che hanno riguardato il suo ruolo di protettrice nella città di National City.

Nel corso dell’ultima puntata il sentimento di ostilità nei confronti della generazione aliena si è accentuato al punto tale che la stessa Supergirl (Melissa Benoist), pur avendo dimostrato in diverse occasioni di tenere unicamente al bene della comunità, è stata messa spalle al muro e costretta a rivelare la sua vera identità. La supereroina, tuttavia, ha cortesemente rifiutato la richiesta diretta del Presidente degli Stati Uniti, accettando così deliberatamente di lasciare la D.E.O. in cui collaborava ormai da diverso tempo assieme alla sorella Alex (Chyler Leigh) e J'onn J'onzz, alias Martian Manhunter (David Harewood).

Il video promozionale che trovate in alto ricorda alla protagonista quanto possa essere pericoloso per i suoi affetti la decisione di rivelare la propria identità al mondo dal momento in cui esporrebbe i suoi cari ai sinistri piani dei nemici della kryptoniana.

Nel frattempo il network televisivo ha annunciato alcuni giorni fa l’ingresso nel cast artistico dell’attrice Jessica Marez, chiamata ad interpretare il ruolo dell’iconico villain dei fumetti DC Comics, Menagerie, il cui vero nome è in realtà Pamela Ferrer. Quest’ultima, membro dell’Elite dei Manchesters Black, è un’astuta ladra di gioielli che non ha alcun rimorso a ferire e uccidere per raggiungere i suoi scopi criminali.

L’universo di Supergirl, inoltre, sarà pronto a dare il suo benvenuto all’iconico personaggio Lex Luthor, nemico storico di Superman. L’antagonista di Kal-El sarà interpretato dall’attore Jon Cryer, un nome conosciuto al grande pubblico per aver impersonato il ruolo di Alan Harper nella comedy Due uomini e mezzo.

Supergirl tornerà su The CW con “Suspicious Minds”, decimo episodio della quarte stagione, il 20 gennaio 2019.