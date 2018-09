Supergirl 4: Xander Berkley di The Walking Dead entra nel cast!

Xander Berkley, attore di The Walking Dead, si è appena aggiunto al cast della quarta stagione della serie The CW Supergirl, nella quale interpreterà il padre di Agent Liberty, Peter Lockwood.

Secondo quanto riportato da TV Insider, il personaggio di Berkeley è descritto come "un proprietario di una classe borghese che lotta per far quadrare i conti in un mondo che sta rapidamente cambiando a causa dell'aumento di alieni dallo spazio che vivono tra noi". Inoltre, si dice che sia "un padre di famiglia che ha dedicato la sua vita a provvedere alle persone: i semi del suo malcontento seminano l'inizio di un'ondata anti-aliena".

Interpretare un antagonista non è una novità per Berkeley. Attualmente l'attore dà infatti il proprio volto a Gregory in The Walking Dead, nel quale rappresenta una continua fonte di problemi per i protagonisti della serie. L'attore è stato anche dei cattivi principali della serie tv Nikita, e ne ha interpretato uno anche in 24 e in The Mentalist. Per il momento, comunque, non ci sono ulteriori dettagli sulla sua parte, e non è chiaro in quanti episodi apparirà.

La quarta stagione di Supergirl andrà in onda su The CW dal prossimo 14 ottobre.