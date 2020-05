Supergirl 5: in arrivo una relazione tra Kara e Lena dopo quel finale di stagione?

Nonostante non sia il finale previsto originariamente, causa pandemia di COVID-19, l'ultimo episodio della quinta stagione di Supergirl ha lasciato il segno nei fan in vista del ritorno della serie nel 2021. In particolare una relazione tra due personaggi ha scatenato le fantasie dei fan sui social media nelle ultime ore.

Si tratta del legame tra Kara Danvers (Melissa Benoist) e Lena Luthor (Katie McGrath), che i fan pensano possa evolversi in un rapporto romantico, tanto che la relazione tra i due personaggi è diventato un trend su Twitter.

Addirittura poco dopo l'ingresso di Lena Luthor nella serie è nato un fandom chiamato SuperCops, che si riferisce proprio alla possibilità di vedere una storia d'amore tra Kara e Lena.



L'amicizia tra Kara e Lena nel corso della serie è stata una componente importante, anche se non è mai sfociata sinora in una relazione amorosa. Tutto è cambiato alla fine della quarta stagione, quando Lex Luthor (Jon Cryer) ha raccontato a Lena della duplice identità di Kara, facendo precipitare il rapporto tra le due ai minimi termini.

Dopo una quinta stagione praticamente in antitesi, Kara e Lena si sono riunite nell'episodio finale, con Lena che ha fatto di tutto per proteggere Kara e sembra davvero che il rapporto possa ricostituirsi in vista della sesta stagione.

Questo nuovo riavvicinamento ha fatto impennare la coppia su Twitter, nonostante ci sia qualcuno che non sia troppo convinto da questo ripristinato legame affettivo.

Il finale di stagione ha previsto grandi stravolgimenti per Alex ma per chi volesse recuperare la prima parte della stagione, su Everyeye è presente la recensione del midseason di Supergirl 5.