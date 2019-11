Supergirl 5, c'è un nuovo formidabile nemico a National City

Non lasciatevi ingannare dal suo nome "zuccheroso", perché il nuovo arrivato a National City nella quinta stagione di Supergirl della CW non è assolutamente un buono o un alleato della nostra protagonista, Kara (Melissa Benoist).

Nick Sagar, meglio noto ai fan di Shadowhunters come Victor Aldertree, è infatti pronto a tornare nel nuovo corso della serie supereroistica dell'Arrowverse nei panni di Rip Roar, descritto come "un cattivo del mult-armato e tecnologicamente potenziato che incrocerà la strada con Kara". Come scrive TV Line, il villain farà la sua prima comparsa durante il prossimo episodio di domenica, il quinto della stagione intitolato "Dangerous Liaisons".



Oltre a Shadowhunters, i crediti televisivi di Saga comprendono anche The Haves and the have Nots di OWN, Queen of the South di USA Network, NCIS e NCBS: Los Angeles. Non è chiaro come sarà introdotto in scena il suo personaggio ma è un'aggiunta molto interessante al parterre di villain di Supergirl, che a dicembre parteciperà insieme a Flash, Arrow e Legends of Tomorrow all'attesissimo crossover Crisi sulle Terre Infinite.



Supergirl va in onda ogni domenica sulla CW. Cosa ne pensate? Aggiunta interessante? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti in calce alla notizia. Vi invitiamo a leggere le nostre prime impressioni su Supergirl 5.