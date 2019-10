Supergirl 5: dopo Event Horizon, cosa accadrà tra Lena e Kara?

L'episodio Event Horizon ha segnato l'inizio della quinta stagione stagione di Supergirl. Vediamo insieme cosa è successo, e nello specifico come si sta evolvendo il rapporto tra Kara e Lena.

In questa quinta stagione di Supergirl, sapevamo già che il legame tra Kara e Lena avrebbe avuto un ruolo chiave, e che si sarebbe andato a fondo nel raccontarlo.

E la season premiere è stata effettivamente di parola, in quanto abbiamo potuto assistere al post-rivelazione della doppia identità di Kara (Melissa Benoist), anche se non per mano di quest'ultima.

Nella scorsa stagione, Lena (Kathie McGrath) era infatti venuta a conoscenza del segreto dell'amica da suo fratello, Lex (Jon Cryer). In Event Horizon, Lena dovrà fare i conti con questa nuova informazione, che la destabilizza. Per questo crea un'intelligenza artificiale che le permette di confrontarsi con Supergirl, pur non dovendo parlarci per davvero.

Ma ciò che è palese è la voglia di farsi giustizia per il tradimento subito, e di ferire l'amica allo stesso modo in cui è stata ferita lei.

Nel frattempo, Kara inizia a sentire sempre più il peso dei suoi segreti, e cerca di evitare Lena. Ma quando scoprirà che sarà proprio Lena a introdurla durante la cerimonia di premiazione per i Premio Pulitzer, la ragazza le confessa tutto, credendo di dirle qualcosa di cui lei non sia assolutamente conoscenza.

Lena, dal canto suo, reagisce come tale alla confessione, e procede nel presentarla al pubblico in sala con un commovente discorso sull'importanza della verità.

Più tardi, Kara si presenterà dall'amica vestita da Supergirl, e le consegnerà un segnale che le permetterà di contattarla al bisogno.

Ma Lena è sempre una Luthor... E anche se decide di non portare avanti il piano che prevedeva di esporre a tutti la verità su Kara dando ad Andrea Rojas (Julie Gonzalo) l'opportunità di smascherarla pubblicamente, decide che trarrà comunque vantaggio dall'attuale situazione (tu sai che io so, ma non sai da quando lo so... e come l'ho presa veramente).



Vedremo dunque come si risolverà la faccenda, e se Lena perdonerà Kara, o troverà il modo per vendicarsi delle sue bugie.

Il prossimo episodio di Supergirl, Stranger Beside Me, andrà in onda domenica 13 ottobre su The CW.