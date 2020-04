Supergirl 5: il finale di stagione vedrà trionfare Lex Luthor?

Dopo il promo della prossima puntata di Supergirl, scopriamo qualcosa di più sul finale della quinta stagione, grazie a questa intervista a Jon Cryer, attore interprete di Lex Luthor negli episodi della serie di The CW.

Le riprese della conclusione pensata dagli showrunner sono state interrotte dall'emergenza Coronavirus, per questo i dirigenti e gli scrittori dell'emittente televisiva hanno deciso di creare un nuovo finale, usando del materiale che avevano già filmato. A rivelarlo è Jon Cryer, durante un'intervista concessa a "PeopleTV's Couch Surfing", in cui spiega di essere molto soddisfatto per i cambiamenti: "La troupe di Supergirl mi ha contattato perché non possiamo girare il finale. Avevamo già filmato qualche scena, quindi useranno quei video ma ci inseriranno attorno delle altre scene. È molto interessante perché il mio personaggio non viene più sconfitto in un certo modo, quindi ho pensato ah non vengo più sconfitto? È fantastico! Noi supercattivi ci entusiasmiamo di fronte alla prospettiva di non venire sconfitti ogni tanto".

Sembra quindi che dovremo aspettarci un finale molto diverso rispetto a quello che era stato originariamente pensato, mentre aspettiamo la diciassettesima puntata della stagione, che andrà in onda il prossimo 3 maggio in America, vi lasciamo con la nostra anteprima di Supergirl 5.