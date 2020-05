Supergirl 5, grandi stravolgimenti per Alex nel finale di stagione

Nel trailer di Immortal Kombat, diciannovesimo e ultimo episodio di Supergirl 5 abbiamo dato un primo sguardo al finale, che si preannuncia ricco di colpi di scena legati ai personaggi principali.

In particolare scopriamo che ci sarà un grande cambiamento per Alex Danvers e a rivelarlo è l'attrice Chyler Leigh ai microfoni di TV Guide: "Si presenterà con un look completamente nuovo. Per lei, come dice nell'episodio che è appena andato in onda, è come se non si fosse mai sentita così esposta. E quindi, quando Kelly propone l'idea della maschera, tira fuori delle questioni che si legano alla sua identità".

Avremo quindi la possibilità di vedere Alex in versione vigilante, con tanto di maschera, e l'attrice promette: "vedrete che Alex è capace di fare cose davvero strabilianti, anche grazie alla sua nuova arma, e soprattutto per come tutto ciò si abbinerà con il nuovo... non voglio considerarlo un costume o un abito, più che altro è un super costume!".

Avevamo già avuto modo di vedere Alex nei panni di una supereroina nella puntata Alex in Wonderland, ma in realtà si trattava di una versione alternativa creata grazie alla tecnologia Obsidian Platinum, che mostrava cosa sarebbe successo se fosse stata Alex ad avere i poteri di Supergirl. Ora scopriremo finalmente di cosa è capace sul serio, e a quanto pare non sarà l'unica sorpresa del finale di stagione, visto che le nuove immagini di Supergirl anticipano il ritorno di una vecchia alleanza.