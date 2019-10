Supergirl 5: Kara è destinata a scoprire presto l'inganno di Lena?

Come per tutte le altre serie dell'Arrowverse, anche Supergirl è ritornato sul piccolo schermo con la nuova quinta stagione. Perciò, negli ultimi giorni, sono prese a impazzare sul web anticipazioni e sinossi dei prossimi episodi, come quelli che vi riporteremo qui oggi.

Già vi avevamo anticipato la trama del terzo episodio di Supergirl 5 dal titolo: "Blurred Lines", che verrà trasmesso il 20 ottobre, e oggi, invece, vogliamo lasciarvi una gallery di immagini della puntata in questione che potete sfogliare in calce all'articolo.

Come ben sapete per il momento Kara non sospetta nulla del piano di vendetta che Lena sta mettendo in atto contro di lei, infatti, in questo terzo episodio, la protagonista proverà a risanare il rapporto prima che sia troppo tardi e proprio questo aspetto, leggendo la sinossi, ci ha fatto pensare. Magari la donna d'acciaio scoprirà il segreto che nasconde Lena prima del previsto? Forse proprio in queste prime puntate? Non possiamo dirlo con certezza e non possiamo sapere dove le azioni di Kara la condurranno.

Perciò non ci resta che attendere e guardare episodio dopo episodio fino a scoprirlo. "Blurred Lines" è stato diretto da Eric Dean Seaton e scritto da Lindsay Struman e J. Holtham.

Vi ricordiamo inoltre che potete leggere le nostre impressioni sulla prima puntata di Supergil 5 nel nostro articolo.

E voi seguite la serie? Secondo voi quando e come Kara scoprirà ciò che Lena sta architettando? Fatecelo sapere nei commenti.