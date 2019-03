Supergirl 5: Lex Luthor intenzionato a proteggere l'umanità dall'estinzione

Il celebre antagonista dell’uomo d’acciaio ha fatto la sua comparsa nel corso della puntata “O Brother, Where Art Thou?” che The CW ha mandato in onda lo scorso 17 marzo. Interpretato dall’attore Jon Cryer, Lex Luthor tornerà a dare del filo da torcere alla supereroina anche durante la narrazione del sedicesimo appuntamento.

ATTENZIONE, SPOILER!

Terribilmente malato, Lex, grazie all’aiuto di Eve Tessmacher, riesce a manipolare Lena (Katie McGrath) e ad iniettarsi il frutto del lavoro che quest’ultima ha duramente portato alla luce durante l’ultima puntata. Il rinato Lex, dunque, fugge a bordo di un elicottero con la signorina Tessmacher ed è proprio in questo suo tentativo di fuga che si ritrova per la prima volta faccia a faccia con Supergirl. In che modo riuscirà ad affrontare la kryptoniana e a salvarsi la pelle non è ancora chiaro, ma il promo ci permette di dare un inedito sguardo a quel che potrebbe accadere tra i due.

LEX LUTHOR CONTINUA A CREARE SCOMPIGLIO – Alla luce del ritorno di Lex Luthor, lo show torna indietro nel tempo per raccontare quel che ha fatto negli ultimi due anni e in che modo le sue segrete macchinazioni e i piani abbiano interessato Supergirl (Melissa Benoist) e Lena. Carl Seaton ha diretto l’episodio scritto da Dana Horgan ed Eric Carrasco.

Sul web si parla tanto dell’ipotetico ritorno di Superman sullo schermo, interpretato nel serial dall’attore Tyler Hoechlin. Kara riceverà così un aiuto da parte di Kal-El per difendere National City dal pericolo rappresentato da Lex o sarà la supereroina a dover affrontare in solitaria questa minaccia assieme a Red Daughter? In calce alla notizia potrete trovate una carrellata di immagini promozionali di “The House of L”, sedicesimo episodio della quinta stagione.

L’arco narrativo di Lex Luthor in Supergirl dovrebbe coprire all’incirca tre racconti, per cui il prossimo sarà già il penultimo di questa trilogia di puntate. A questo punto è lecito chiedersi se il ruolo giocato da Lex e da Red Daughter si risolverà col prossimo appuntamento o gli autori avranno lasciato un margine di manovra su cui tornare con lo sviluppo della quinta stagione.