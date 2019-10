Supergirl 5: Midnight prepara una trappola nel nuovo video della premiere

A poche ore dal ritorno della serie, Comicbook.com ha pubblicato una clip esclusiva della quinta stagione di Supergirl. La premiere dello show targato The CW andrà in onda questa notte negli Stati Uniti.

Il filmato è tratto dall'imminente premiere e offre un primo sguardo a Midnight, uno dei villain che Kara dovrà affrontare nel corso della nuova stagione. Inviato nella Zona Fantasma da J'Onn J'Onzz e non dalla madre di Kara, Midnight è destinato a seminare guai ed è descritto come la manifestazione fisica dell'oscurità. Potete trovare la clip a questo indirizzo.

La sinossi ufficiale dell'episodio intitolato 'Event Horizon' recita così: "Kara (Melissa Benoist) è sorpresa di scoprire che CatCo ha un nuovo proprietario che ha assunto un grande giornalista. Nuove coppie emergono ed esplorare le loro relazioni mentre J'Onn J'Onzz (David Harewood) riceve un'inaspettata visita." L'episodio è diretto da Jesse War e scritto da Derek Simon & Nicki Holcomb.

Premiata come migliore serie di supereroi ai Saturn Awards, Supergirl nel corso della stagione si unirà alle altre serie dell'Arrowverse - The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow e Batwoman - nell'atteso mega crossover Crisi sulle Terre Infinite. Evento atteso anche per il ritorno di Brandon Ruth nei panni di Superman (da Superman Returns) e Tom Welling in quelli di Clark Kent (da Smallville).