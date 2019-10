Supergirl 5: mostrato il nuovo rivoluzionario costume di Kara durante la premiere

Poche ore fa è stato trasmesso il primo episodio della quinta stagione di Supergirl, una delle serie del network The CW appartenenti al celebre Arrowverse. In questo modo i fan hanno potuto vedere per la prima volta il nuovo costume indossato dalla protagonista.

Durante la premiere della scorsa sera, Event Horizon, il personaggio di Kara (Melissa Benoist) è andata incontro a un cambio di look molto radicale che ha mostrato immediatamente una differenza marcata rispetto alla suit precedente, rendendola visivamente molto più vicina all'estetica del costume di Superman.

L'episodio, però, era iniziato all'insegna del tradizionale costume rosso e blu corredato dall'iconica gonna. Il cambiamento avviene in seguito a un duro scontro in cui il costume tradizionale della ragazza subisce dei gravi danni e il mantello viene addirittura ridotto a brandelli. Successivamente Brainy consegna un chip a Kara contenente la nuova tuta che si materializzerà una volta che lei si sarà tolta gli occhiali. Ed è proprio che quello che succede: Kara si togli gli occhiali e la nuova tuta prende forma intorno al suo corpo mostrando una particolarità, ovvero la presenza dei pantaloni.

Cosa ne pensate di questo cambio di costume? Vi ricordiamo infine che la serie farà parte del mega crossover Crisi sulle Terre Infinite che coinvolgerà tutti gli altri show di The CW come The Flash, Arrow, Batwoman e The Legends of Tomorrow. Qualora non l'abbiate ancora visto, vi lasciamo al teaser di Supergirl e alle foto di Melissa Benoist della quinta stagione.