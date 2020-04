Supergirl 5, il nuovo promo con Melissa Benoist svela la data di ritorno della serie

Dovendo adattarsi come tutti all'emergenza globale per il Coronavirus e al lockdown americano, la CW ha deciso di spostare l'atteso diciassettesimo episodio della quinta stagione di Supergirl di qualche settimana, annunciando la nuova data della messa in onda con un promo ufficiale della puntata, intitolata "Deus Lex Machina".

Particolarità dell'episodio è che sarà il primo della serie diretto dalla stessa protagonista, Melissa Benoist, che qui debutta come regista. Come si legge poi nella sinossi ufficiale: "Lex Luthor porta avanti un piano molto intricato per avvicinare Lena, sconfiggendo anche l'ultimo attacco di Leviathan, mettendogli contro Supergirl e la sua squadra. Viene anche rivelato come Lex sia riuscito a salire al potere a Metropolis dopo Crisi sulle Terre Infinite".



In Supergirl 5x17, "Deux Lex Machina", insieme a Melissa Benoist compariranno anche Katie McGrath e la guest star Jon Cryer, interprete di Lex Luthor nella serie e piacevole ritorno per i fan. Come dicevamo, bisognerà attendere un po' più del previsto per l'episodio, dato che CW ha deciso - quasi obbligatoriamente - di posticiparne la messa in onda al prossimo 3 maggio.



Vi lasciamo al promo dell'episodio. Cosa ne pensate? Vi piace? Quanto attendente il ritorno della serie? Fatecelo sapere nella sezione commenti in calce alla notizia.