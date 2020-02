Supergirl 5: quali altri personaggi sarebbero dovuti ritornare nell'episodio 100?

L' episodio 100 ha simboleggiato la fine di un capitolo per Supergirl ed è stata l'occasione perfetta per passare in rassegna molti dei personaggi passati. Beh, non proprio tutti...

Nel ritornare indietro nel tempo per cercare di salvare la sua relazione con Lena Luthor, Kara ha avuto modo di incontrare di nuovo alcune sue vecchie conoscenze. Mancavano però Cat Grant (Calista Flockhart) e James Olsen (Mehcad Brooks), che non hanno potuto prendere parte a It's a super life a causa di impegni lavorativi.

"Credo che in termini di ciò che volevamo raccontare data la cornice dell'episodio, siamo tornati a visitare tutti i luoghi in cui volevamo tornare. Sarebbe stato bellissimo e piacevole se Calista fosse stata disponibile per tornare. Mehcad era impegnato a girare un film, quindi non era disponibile per un ritorno." ha dichiarato il produttore esecutivo Robert Rovner.

La sua collega Jessica Queller ha aggiunto: "Sì, ma siamo molto contenti dell'episodio. E siamo impazziti per la performance di Tom Lennon (Mxyzptlk) e per quanto sia stato magico e brillante. È davvero uno dei nostri episodi preferiti di sempre".

Rovner ha concluso dicendo che è stato comunque possibile fare alcuni riferimenti a Cat e James, anche se indirettamente. Lo scopo della puntata era quello di creare un'idea di famiglia: in una particolare scena vediamo infatti Kara, Alex e J'onn seduti sul divano mentre mangiano patatine. I produttori volevano veramente creare una famiglia con questa serie, e il centesimo episodio è stata l'occasione giusta per ricordarne i membri che non ci sono più.

La prossima stagione potrebbe consentire il ritorno di Jeremy Jordan in Supergirl: l'attore sarebbe felice di tornare ad indossare i panni di Winn Schott.