Supergirl 5: ecco il promo del terzo episodio in arrivo, "Blurred Lines"

The CW ha diffuso in streaming il promo ufficiale del terzo episodio della quinta stagione di Supergirl, che verrà mandato in onda il prossimo 20 ottobre sul network americano.

L'episodio verterà sui temi quali i lati più oscuri dell'avanzamento tecnologico e delle sue insidie per il genere umano. Inoltre, anche le relazioni personali di Kara subiranno degli scossoni prossimamente, con questa che dovrà ricostruire il suo rapporto con Lena, mentre J'onn dovrà scavare ancora più a fondo nei suoi ricordi, con la tagline del filmato che recita: "Stai attenta a chi scegli di fidarti". L'episodio in questione è stato diretto da Dean Seaton e scritto da Lindsay Struman & J. Holtham.

Per il momento Kara non sospetta nulla del piano di vendetta che Lena sta mettendo in atto contro di lei, infatti, in questo terzo episodio, la protagonista proverà a risanare il rapporto prima che sia troppo tardi e proprio questo aspetto, leggendo la sinossi, ci ha fatto pensare. Magari la donna d'acciaio scoprirà il segreto che nasconde Lena prima del previsto? Forse proprio in queste prime puntate? Non possiamo dirlo con certezza e non possiamo sapere dove le azioni di Kara la condurranno.

Nella scorsa stagione, Lena (Kathie McGrath) era infatti venuta a conoscenza del segreto dell'amica da suo fratello, Lex (Jon Cryer). In Event Horizon, Lena ha fatto i conti con questa nuova informazione, che la destabilizza. Per questo crea un'intelligenza artificiale che le permette di confrontarsi con Supergirl, pur non dovendo parlarci per davvero.

