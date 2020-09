Supergirl 5, una scena inedita rivela un importante particolare sulla serie

La quinta stagione di Supergirl si è conclusa in anticipo come molte altre produzione a causa della pandemia di Covid-19. Bisognerà attendere il prossimo anno prima di scoprire come le vicende di Kara proseguiranno ma intanto, possiamo goderci qualche scena inedita grazie al cofanetto DVD e Blu-Ray della serie da poco messo in vendita.

In "Deus Lex Machina" episodio che ha segnato il debutto alla regia di Melissa Benoist, gli spettatori hanno avuto modo di vedere come Lex Luthor sia diventato un eroe agli occhi della gente di Earth-Prime nonostante lavorasse in gran segreto al definitivo abbattimento di Supergirl.

In una scena tagliata di questo episodio, mentre vediamo Lex godersi quasi allegramente il pasto che Eve gli ha preparato prima di rivelarle crudelmente come la stava usando e manipolando, vi è un dialogo con sua sorella, Lena che non abbiamo avuto modo di vedere. La ragazza ammette che aveva ragione su Kara e restituisce così il suo orologio che in seguito verrà usato per entrare nella Fortezza della Solitudine.

La serie si è conclusa in anticipo con il malvagio di turno sulla cresta dell'onda ma, come rivelato dallo stesso Cryer interprete di Lex, non sarà facile sconfiggerlo.

"Abbiamo girato parte dell'ultimo episodio e ne useranno alcuni stralci, ma stanno scrivendo un sacco di cose nuove intorno a Lex. Il che è interessante perché il modo in cui il mio personaggio è stato contrastato non è stato di certo risolutivo. Mi piace sapere che di in tanto il cattivo di turno possa vincere".

In attesa di scoprire cosa accadrà, date un'occhiata alla nostra recensione di Supergirl 5.