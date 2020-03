Supergirl 5: primo sguardo al nuovo costume di Martian Manhunter

Dopo aver visto il promo di Supergirl 5x15, nuovo episodio della serie The CW in arrivo domenica negli Stati Uniti, ecco arrivare in rete un nuovo sguardo a Martian Manhunter direttamente dal suo interprete, David Harewood, che ha diffuso in rete un primo sguardo al suo nuovo costume.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, l'attore ha pubblicato sui social una foto della parte frontale del "Super Costume" che il personaggio indosserà nei prossimi episodi di Supergirl, che passata la Crisi sulle Terre Infinite è tornata a concentrarsi sulle vicende di Kara.

Il prossimo episodio dello show, intitolato 'Reality Bites', sarà però incentrato sul personaggio di Nia e sul suo compito di proteggere National City. Nella puntata, a compagna di stanza di Mia, Yvette viene attacca da un uomo che ha come obiettivo Dreamer, perché non accetta il suo essere transgender e supereroina. Dreamer è determinata nel voler difendere la sua comunità e nel non voler cedere alle sue minacce, per questo va in prima linea per sconfiggere il suo avversario. Anche Supergirl vuole aiutarla e cerca una mano da Brainy. Nel frattempo Alex, J'onn e Kelly cercano di liberare un uomo bloccato in una escape room in realtà virtuale.

L'episodio 5x15 di Supergirl andrà in onda su The CW il prossimo 15 marzo. Per quanto riguarda la programmazione italiana, invece, vi ricordiamo che il primo episodio della quinta stagione debutterà su Premium Action il 14 marzo.