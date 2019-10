Supergirl 5: ecco la sinossi ufficiale del settimo episodio 'Dangerous Liaisons'

In attesa di vedere l'episodio 5x03 di questa notte, The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale della puntata della quinta stagione di Supergirl che andrà in onda il prossimo 3 novembre negli Stati Uniti.

Intitolato 'Dangerous Liaisons', l'episodio vedrà Kara e Williams alle prese con un complotto terroristico. Ecco la sinossi: "SORGE UN NUOVO PERICOLO - Alla vigilia del lancio mondiale delle lenti a contatto VR di Andrea Rojas (Julie Gonzalo), Kara (Melissa Benoist) e William (Staz Nair) si uniscono per un'indagine che smaschera un complotto terroristico. Kelly (Azie Tesfai) e Alex (Chyler Leigh) celebrano un anniversario, ma la sicurezza di Alex è in pericolo." L'episodio è stato diretto da Alysse Leite-Rogers e scritto da Rob Wright & Daniel Beaty.

Premiata di recente come migliore serie supereroistica ai Saturn Awards, Supergirl nel corso della stagione si unirà alle altre serie dell'Arrowverse (The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow e Batwoman) nell'atteso mega-crossover Crisi sulle Terre Infinite, di cui è stato da poco diffuso in rete un primo sguardo alla Cacciatrice di Ashley Scott.

"Stiamo osservando come la tecnologia sta influenzando il modo in cui le persone interagiscono dando loro una via di fuga per non farlo direttamente" ha detto il produttore Robert Rovner parlando dello show (via Comicbook.com). "Sembra che al giorno d'oggi tutti siano immersi nei loro telefoni e non nella realtà, e perciò volevamo parlare di questo e di come potrebbe diventare difficile vivere in questa situazione, e di come un personaggio come Kara può provare ad aiutarci a superarlo."

Supergirl va in onda ogni domenica su The CW.