Supergirl 5: svelata la sorte di un personaggio scomparso dai radar da molto tempo

Grazie al promo della puntata Reality Bytes abbiamo potuto dare un'occhiata alle vicende andate in onda in America. Nell'episodio c'è stato un momento particolarmente toccante legato ad un personaggio del passato.

Stiamo parlando di Jeremiah Denvers (interpretato da Dean Cain), padre di Alex e padre adottivo della protagonista Kara. Gli autori hanno tentato di depistarci riguardo al suo destino sin dalle prime stagioni, quando era stato ritenuto morto in seguito ad una missione della DEO in Perù, durante la quale aveva incontrato J'onn J'onzz e lo aveva salvato, sacrificandosi al posto suo. Successivamente abbiamo però scoperto che Jeremiah era stato precettato dal Progetto Cadmus e da lì è stato protagonista di varie vicende che lo hanno riavvicinato alle figlie e a Lillian Luthor. Una volta tornato dalla parte di Alex, subisce l'attacco di Hank Henshaw comandato dalla stessa Lillian. Jeremiah finisce quindi preda del Cadmus e di lui non si è saputo più nulla fino ad ora.

Alla fine dell'episodio intitolato Reality Bytes Alex riceve una telefonata dalla madre. Poco dopo raggiunge la sorella Kara e le comunica che il corpo del padre è stato finalmente trovato, purtroppo senza vita, fatto che lascia le due sorelle distrutte. Difficile dire se questo esito sarà definitivo, visto che non è mai detta l'ultima parola in un mondo come quello dell'Arrowverse, in cui le realtà si fondono e i salti temporali sono all'ordine del giorno.

Per i fan di Supergirl è arrivata comunque una bella notizia, dato che Melissa Benoist è incinta. Ad annunciarlo è stata lei stessa insieme a Chris Wood, che nella serie interpreta Mon-El.