Supergirl 5: svelato finalmente il grande piano di Lex Luthor

Lex Luthor sarà anche visto come un eroe nazionale adesso, ma sulla sua (vera) agenda c'è tutto meno che opere di bene, e l'ultimo episodio di Supirgirl ci ha aiutato a far luce sulle sue reali intenzioni.

Anche se non ci è stato detto come Lex (Jon Cryer) sia arrivato a esser visto dalla popolazione di Earth-Prime come uno dei buoni, Deus Lex Machina, il diciassettesimo episodio della quinta stagione di Supergirl, ci ha riservato altre rivelazioni.

Per prima cosa, bisogna notare come Lex sia stato l'artefice più o meno diretto di ogni evento di grande portata degli ultimi episodi, e molto si deve a Eve Tessmacher (Andrea Brooks). Questa infatti (o meglio, la sua versione di Earth-Prime) è stata costretta contro la sua volontà a servire come spia e assassina di Leviathan. Lex, allora le propone un accordo: sarà lui a fare il lavoro sporco per lei, e in cambio, Eve spierà Leviathan per Lex. Sfortunatamente per Eve, Lex è sempre Lex, e approfitterà della situazione affinché possa trarne il massimo vantaggio.

Intanto, il piano di Lex procede: il glitch nelle lenti di Obsidian Platinum? Opera sua. La "zombificazione" dei suoi utenti? Opera sua. L'obiettivo? Inizialmente è quello di invertire il codice dell'immortalità di Leviathan per poterli distruggere, ma una volta venuto a conoscenza del riavvicinamento tra Kara (Melissa Benoist) e Lena (Katie McGrath), vi apporta delle modifiche.

Dopo aver ucciso uno dei migliori agenti di Leviathan, Margo, e averle addossato la colpa del glitch, Lex racconta a Gemma (Cara Buono) che Supergirl è vicina al ritrovamento delle vittime in stato di coma di Obsidian, e che è necessario ucciderla per poter procedere con i loro piani. Questo fa di Gemma il nuovo obiettivo di Supergirl, favorendo Lex. Questi dice alla madre di avere Lena dalla sua, e mentre Leviathan sarà impegnato a sbarazzarsi per lui dei suoi nemici, lui si sbarazzerà di Leviathan.

Chissà però cosa succederà adesso? Stando a quanto detto da Cryer, le cose potrebbero mettersi meglio del previsto per Lex nel finale di stagione... Staremo a vedere.