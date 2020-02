Supergirl 5: tantissime foto del nuovo episodio Back from the Future - parte 2

Dopo aver letto la sinossi ufficiale della puntata 5x12 di Supergirl possiamo avere anche un assaggio visivo di ciò che succederà, grazie ad una ventina di scatti che ritraggono tutti i protagonisti della serie.

È possibile notare fin da subito che sarà dato un ampio spazio a Winn Schott (Jeremy Jordan), personaggio che aveva fatto parte di Supergirl nelle prime tre stagioni ed è stato reintrodotto proprio nella prima parte di Back from the Future. Il titolo delle due puntate è chiaramente ispirato a lui, dato che è ritornato nel passato per aiutare l'eroina protagonista a sconfiggere un criminale.

Nelle altre immagini troviamo Supergirl al fianco di Alex Danvers e agli altri membri del team. Per evitare spoiler le foto non mostrano dettagli precisi ma possiamo supporre che la squadra si sia riunita per studiare un qualche piano di azione, come spesso succede.

Ora che le varie realtà dell'Arrowverse si sono fuse in un'unica Terra (Earth Prime), in seguito agli eventi di Crisi Sulle Terre Infinite, abbiamo avuto modo di accorgerci di diversi cambiamenti. Il più importante sembra essere l'insolito comportamento di Lex Luthor, diventato ora un filantropo a capo del DEO. Lo vediamo infatti dietro alla scrivania, intento a prendere appunti. Secondo quanto rivelato, in questa puntata Alex cercherà delle prove che incastrino proprio Luthor.

In vista del centesimo episodio anche un altro personaggio potrebbe tornare in Supergirl. Mentre la serie è attualmente in uscita negli USA, noi italiani dovremo aspettare il 14 marzo 2020 per le nuove puntate.