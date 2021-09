Supergirl 6: ecco l'anteprima dell'episodio 13, The Gauntlet

The CW ha pubblicato un'anteprima dell'episodio 13 di Supergirl 6, The Gauntlet. L'episodio andrà in onda negli USA il prossimo 28 settembre. Il serial creato da Greg Berlanti, Ali Adler e Andrew Kreisberg è basato sull'omonimo fumetto DC Comics, con Melissa Benoist nel ruolo di Kara Zor-El protagonista sin dalla prima stagione .

Dopo l'anteprima dell'episodio 12 di Supergirl, negli episodi precedenti, Nia (Nicole Maines) ha lasciato Nyxly (Peta Sergeant) dal regno dei sogni nel mondo reale e, a sua volta, Nixly ha seguito Supergirl (Melissa Benoist) come parte del piano per catturare Mxy (Thomas Lennon) con l'obiettivo di scovare totem magici che, una volta raccolti, le daranno il potere supremo.



In The Gauntlet, Supergirl e Nyxly finiscono entrambe con un pezzo del totem che controlla il coraggio, ma non solo uno di loro deve prima superare una prova di coraggio per prenderne il controllo, ma il troppo coraggio sembra essere una pessima idea quando sono coinvolti i supereroi.

Ecco la sinossi ufficiale dell'episodio 13:"Supergirl (Melissa Benoist) e il team gareggiano contro Nyxly (Peta Sergeant) per il controllo di un totem magico che controlla il coraggio. Supergirl e Nyxly combattono e ognuna ottiene un pezzo di totem. La prima persona che riuscirà nell'intento acquisirà il controllo della situazione. Nel frattempo Lena (Katie McGrath) sta ancora lottando per dare un senso al suo nuovo dono. L'episodio è stato diretto da Tawnia McKiernan, con la storia di Dana Horgan e la sceneggiatura di Jay Farber e Brooke Pohl".



