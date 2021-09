Supergirl 6: ecco l'anteprima dell'episodio 14 "Magical Thinking"

Mentre i fan attendono con impazienza l'ormai definitivo finale di stagione di Supergirl, la CW ha da poco rilasciato un'anteprima dell'episodio 14 della serie creata da Greg Berlanti che negli Stati Uniti andrà in onda il prossimo 5 ottobre.

Supergirl non è riuscita ad ottenere il totem del coraggio ma, come potete vedere nel video in calce alla notizia sembra che Nyxly sia riuscita a ottenere un altro totem -e sta causando non pochi problemi a National City. Supergirl e i suoi Super Amici hanno così il compito di difendere la popolazione.

La sinossi ufficiale dell'episodio recita: Lena (Katie McGrath) è incerta sull'uso delle sue abilità magiche e non sa cosa fare per aiutare Supergirl (Melissa Benoist) a recuperare il secondo totem da Nyxly (Peta Sergeant). William (Staz Nair) fatica a scrivere una storia sui Super Amici che renda felici sia gli eroi che Andrea (Julie Gonzalo). Nel frattempo, Kelly (Azie Tesfai) è entusiasta che Esme (guest star Mila Jones) abbia trovato una nuova casa, ma le cose vanno male e il futuro della bambina è in pericolo.

Intanto si fa sempre più strada la relazione tra Lex e Nyxly negli episodi finali di Supergirl. Siete pronti per i saluti finali con l'eroina di National City? Cosa vi aspettate dalla conclusione della stagione 6? Ditecelo nei commenti.