Supergirl 6, Azie Tesfai diventa Guardian nella prima immagine dallo show The CW

Dopo l'addio di Mehcad Brooks a.k.a. Jimmy Olsen alla serie The CW, Supergirl era rimasta senza il suo Guardian. Per fortuna, però, c'è un'altra Olsen a National City, ed è ora che assuma il ruolo una volta appartenuto al fratello. Ecco finalmente Azie Tesfai con il costume di Guardian.

Il dodicesimo episodio della sesta e ultima stagione di Supergirl, Blind Spots, vedrà finalmente Kelly Olsen calarsi nei panni di Guardian, l'identità già adottata dal fratello Jimmy per combattere contro il crimine e le forze del male in quel di National City.

Come già anticipato in precedenza dall'attrice e dagli showrunner di Supergirl, infatti, questo risvolto è sempre stato nei piani per il personaggio di Tesfai, "volevamo semplicemente trovare il giusto contesto per inserirlo nella narrazione, e i tempi erano maturi grazia a questa bellissima evoluzione nel contesto delle storie di giustizia sociale che volevamo raccontare nella sesta stagione".

E ora è giunto il momento, visto che nell'immagine che trovate anche nella nostra gallery potete vedere la nuova Guardian in tutta la sua gloria blu e oro.

L'episodio, scritto da J. Holtha in collaborazione con la stessa Tesfai, andrà in onda martedì 21 settembre, e sarà diretto da David Ramsey, l'interprete di John Diggle, che per l'occasione vedremo anche tornare sullo schermo nei panni di John Diggle.