Supergirl 6, ecco chi assumerà ufficialmente l'identità di Guardian nei nuovi episodi

La sesta stagione di Supergirl sarà anche l'ultima, e quale momento migliore per introdurre il nuovo Guardian? Ecco, allora, che gli showrunner Jessica Queller e Robert Rovner ci rivelano chi sarà a vestire i panni dell'eroe dopo l'addio di Jimmy Olsen.

Rovner e Queller hanno ufficialmente confermato che sarà Kelly Olsen ad assumere l'identità di Guardian.

Kelly (Azie Tesfai) aveva già ereditato lo scudo quando suo fratello Jimmy (Mechad Brooks) ha lasciato National City, e dopo averlo brandito temporaneamente durante gli eventi del mega-crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite, ora ne diventerà a tutti gli effetti la nuova proprietaria.

"È qualcosa che è nei nostri piani sin dall'inizio, da quando abbiamo creato il ruolo" hanno dichiarato gli showrunner di Supergirl ai microfoni di EW! "Volevamo semplicemente trovare il giusto contesto per inserirlo nella narrazione, e i tempi erano maturi grazia a questa bellissima evoluzione nel contesto delle storie di giustizia sociale che volevamo raccontare nella sesta stagione".

E come promesso da Azie Tesfai in una precedente intervista "I fan sono stati piuttosto vocali nell'esprimere ciò vorrebbero vedere per il personaggio di Kelly, e sento che sanno di cosa parlano. E soprattutto nella seconda parte stagione, penso che avranno ciò che vogliono, e questo mi rende davvero entusiasta".

Tant'è che "Ho scritto una sceneggiatura, durante la quarantena, in cui la voce di Kelly si avverte decisamente, così come alcune sue idee, e questo mi ha portato a scrivere uno degli episodi della serie (6x12)", rivelava ai tempi.

Vedremo, allora, come sarà questa nuova versione di Guardian nei prossimi episodi di Supergirl.