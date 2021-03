Supergirl 6, ecco di cosa parlerà la stagione finale della serie con Melissa Benoist

Dopo una quarta e una quinta parte incentrate rispettivamente sull'odio anti-alieno e l'influenza della tecnologia sulla società, la stagione finale di Supergirl tornerà a trattare un argomento molto caro al mondo dei supereroi.

"Il tema che abbiamo deciso di affrontare quest'anno è il potere. L'abuso di potere e i suoi limiti. Quindi si tratta di includere nell'argomento non solo i nostri cattivi, il che è molto facile, ma il modo in cui gli eroi prendono le loro decisioni quando il loro potere è quasi illimitato. Come fanno a decidere dove tracciare la linea?" ha rivelato la co-showrunner Jessica Queller durante una recente intervista con Entertainment Weekly.

L'autrice ha continuato spiegando che i nuovi episodi sono stati influenzati sia dalla pandemia che dal movimento Black Lives Matter. "Le persone si sentivano prima di potere a causa delle circostanze in cui tutti dobbiamo vivere per la pandemia - ha aggiunto - Abbiamo provato di riflettere su questo cercando di affrontare ciò che da potere alle persone, e ciò che i nostri eroi potrebbero fare per dare l'esempio, esplorando anche alcuni dei problemi che impediscono alle persone di sentirsi emancipate."

Vi ricordiamo che la premiere della stagione finale è fissata al prossimo 30 marzo su The CW. Intanto, il network ha anticipato l'arrivo dei nuovi episodi con un poster ufficiale di Supergirl 6.