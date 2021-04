Supergirl 6, cosa ne sarà del rapporto tra Lena e Lex? Ne parla Katie McGrath

La sesta stagione di Supergirl sarà anche l'ultima per la serie con protagonista Melissa Benoist, ma in attesa del series finale, c'è ancora molto che deve accadere. In particolare, siamo tutti curiosi di scoprire come si evolverà il rapporto tra i due fratelli Luthor, Lena e Lex, e darci qualche anticipazione è proprio Katie McGrath.

L'interprete di Lena Luthor nella serie tv di The CW ha infatti raccontato ai microfoni di TV Insider come si comporterà il suo personaggio nei confronti del malvagio fratello, soprattutto ora che ha compiuto l'ennesima crudele azione. Lena ha finalmente ci ha finalmente messo una croce sopra?

"Credo di sì su parecchi livelli, ma non credo che abbiate visto la fine del loro rapporto" ha risposto la ragazza, anticipando però che vedremo ancora interagire Lena e Lex "Certamente no. Il più grande peso nella vita di Lena è suo fratello. Lui è ciò che lei teme di diventare, e chi pensava di essere. C'è ancora molto che deve accadere tra questi due. Perciò non credi che sia visto tutto ciò che c'è da vedere in merito, e credo anche che Lena non si sia ancora allontanata definitivamente da lui".

E forse ci vorrà ancora un po' prima che Lena possa acquisire consapevolezza di sé stessa e di ciò che è capace di fare indipendentemente dal cognome Luthor: "Credo che debbano accadere ancora molte cose prima che che possa davvero dire 'Sapete una cosa? Io sono Lena. Non Lena Luthor. Sono una persona indipendente".

Voi che ne pensate del personaggio di Lena Luthor? Fateci sapere nei commenti.

I nuovi episodi della sesta stagione di Supergirl vanno in onda ogni martedì su The CW.