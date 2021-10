Supergirl 6: al DC FanDome il cast rende omaggio alla serie con un commovente video

La stagione 6 di Supergirl sarà l'ultima e in attesa dell'episodio finale che andrà in onda il prossimo 9 novembre, al DC FanDome è stato rilasciato un commovente video tributo per lo show con protagonista Melissa Benoist.

I membri del cast hanno condiviso i loro momenti preferiti di questo show dedicato a Kara Danvers e con un po' di nostalgia hanno ripercorso la storia di questa produzione iniziata iniziata nel 2015.

Chris Wood non ha potuto far a meno di pensare a quella volta in cui ha dovuto divorare un'enorme pila di pancake, scena che gli ha creato non pochi problemi a livello digestivo e soprattutto gli ha causato notevoli dolori alla mascella. David Harewood ha invece rivolto l'attenzione alle controfigure che hanno reso davvero eccezionali le scene d'azione presenti in Supergirl. Melissa Benoist ha ripercorso la storia della sua Kara e quanto alcuna scene l'abbiano aiutata a crescere. Jeremy Jordan ha invece ricordato come molti degli oggetti di scena venivano utilizzati dagli attori per creare simpatiche scentte.

Katie McGrath ha parlato di quanto il personaggio di Lena Luthor sia entrato nel cuore delle giovani spettatrici e di come la sua passione per la scienza abbia motivato allo studio moltissime ragazze.

Tra i tanti ricordi positivi, c'è però qualcosa che non mancherà a Melissa Benoist di Supergirl, ovvero le scene di volo che spesso e volentieri le hanno provocato numerosi dolori.