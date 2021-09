Supergirl 6, diamo un'occhiata alle foto del decimo episodio

Continua su The CW la sesta e ultima stagione di Supergirl, e dopo le anticipazioni di Melissa Benoist sugli episodi finali il network ha pubblicato le prime immagini del decimo episodio. Intitolato Still I Rise, andrà in onda il prossimo 7 settembre.

Lo scorso episodio di Supergirl ha visto Nia (Nicole Maines) incontrare Nyxly (Peta Sergeant) nella sua dimensione onirica e aiutarla a uscire dal regno dei sogni. In cambio, Nyxly riporta in vita la madre di Nia, Isabel (Kate Burton), per 24 ore.

Le immagini di Still I Rise sono visibili nella nostra gallery, mentre la sinossi ufficiale dell'episodio recita: "NIA PASSA DEL TEMPO CON LA SUA MAMMA. Supergirl (Melissa Benoist) interviene quando un edificio destinato ad abitazioni a basso reddito è improvvisamente a rischio di essere venduto a una grande società. Recluta così Orlando (la guest star Jhaleil Swaby) per aiutarla a conquistare la città, ma le cose si mettono male quando arriva Nyxly (Peta Sergeant).Nel frattempo, Nia (Nicole Maines) si allena con sua madre (la guest star Kate Burton)."

Nelle scorse settimane abbiamo saputo di un ritorno a sorpresa negli episodi finali di Supergirl. L'episodio 6x10 di Supergirl è diretto da Jesse Warn, da un soggetto di Jess Kardos. La sceneggiatura è firmata invece da Nicki Holcomb e Jen Troy.