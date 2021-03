Supergirl 6, Eliza Helm sarà una giovane Cat Grant negli episodi flashback

Manca ormai poco al 30 marzo, quando debutterà la sua sesta e ultima stagione, e dopo aver visto le prime immagini di Supergirl 6 facciamo ora la conoscenza di una new entry del cast. Stiamo parlando di Eliza Helm, che interpreterà in due episodi una versione più giovane di Cat Grant, mentore di Kara Danvers (Melissa Benoist).

Negli episodi 5 e 6 della sesta stagione di Supergirl, intitolati rispettivamente Prom Night e Prom Again!, Eliza Helm interpreterà in flashback il personaggio di Calista Flockhart alle prese con i primi giorni della sua carriera.

"Ansiosa di uscire dall'ombra di Lois Lane e del suo capo, Perry White, Cat insegue una storia nella città natale di Kara, Midvale" recita la descrizione ufficiale del personaggio. "Le cose non andranno come previsto, ma questo la metterà sulla strada per diventare colei che conosciamo e amiamo come Cat Grant."

Vedremo così come questi flashback si inseriranno nella trama della stagione finale di Supergirl. Il sesto episodio, in particolare, desta curiosità perché costituisce anche il debutto alla regia di una veterana della serie, Chyler Leigh. "Interpretare Alex Danvers in Supergirl in questi ultimi 6 anni è stato uno dei momenti salienti della mia carriera" ha raccontato qualche tempo fa l'attrice a TVLine. "E avere l'opportunità e l'onore di dirigere un episodio nella nostra ultima stagione è il regalo più grande che avrei potuto chiedere. A mia volta, sono cresciuta enormemente come artista, in modi che potevo solo immaginare, e ho trovato una profonda passione per lo stare dall'altro lato della macchina da presa."