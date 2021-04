Supergirl 6, quale sarebbe il finale giusto per Lena Luthor? Risponde Katie McGrath

La sesta stagione di Supergirl, come sappiamo, è quella conclusiva della serie, e questo significa che nei prossimi episodi vedremo concludersi l'arco narrativo di ciascun personaggio. Tutti i protagonisti hanno subito dei cambiamenti nel corso dello show, e non fa eccezione Lena Luthor, interpretata da Katie McGrath.

In una recente intervista, l'attrice ha parlato del finale che le piacerebbe per Lena Luthor, raccontando il suo desiderio che il suo complesso personaggio impari finalmente ad accettarsi.

"Vorrei davvero vedere Lena accettarsi in pieno per quello che è, per quello che ha fatto, per quello che è diventata" ha spiegato Katie McGrath a Entertainment Weekly. "Vederla convincersi di essere una brava persona. Per me sarebbe una conclusione adorabile, perché ha lottato tanto con quello che è. Vorrei facesse un respiro profondo e dicesse: Sono abbastanza, Lena è abbastanza. E che fosse felice per questo: so che sembra semplice, non è come quelle grandi pretese che probabilmente tutti hanno per i loro personaggi, me è semplice per Lena. Vorrei solo vederla in pace con sé stessa."

Nei giorni scorsi abbiamo visto le foto di Cat Grant adolescente nell'episodio intitolato Prom Night, mentre gli showrunner sono tornati sull'assenza di una importante scena in Supergirl 6. Katie McGrath, dal canto suo, non ha naturalmente rivelato se ciò che desidera per Lena Luthor sia destinato ad avversarsi. Ha però assicurato: "I nostri showrunner sono fantastici, i nostri scrittori sono brillanti, e con l'idea che hanno escogitato avrete un gran finale."