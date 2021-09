Supergirl 6, Guardian ha bisogno di aiuto nelle anticipazioni dell'episodio 12

Mentre la sesta e ultima stagione di Supergirl ha da poco debuttato in Italia su Infinity+, dagli Stati Uniti arrivano le prime anticipazioni sull'episodio 6x12, 'Blind Spots', in onda su The CW il prossimo 21 settembre.

La puntata è stata co-scritta dall'attrice Azie Tesfai ed è incentrata sul suo personaggio, Guardian, la supereroina introdotta originariamente come sorella di James Olsen che ha indossato il costume e lo scudo quando Mehcad Brooks ha lasciato la serie per intraprendere la carriera cinematografica (è apparso di recente nel nuovo live-action di Mortal Kombat targato Warner Bros.)

"Kelly (Azie Tesfai) è inorridita quando l'edificio Ormfell esplode, lasciando feriti molti membri della comunità tra cui Joey (la guest star Aiden Stoxx)" si legge nella sinossi. "Tuttavia, il suo orrore si trasforma rapidamente in frustrazione quando si rende conto che l'ospedale è sopraffatto, le persone si stanno ammalando e nessuno viene in aiuto, inclusa Supergirl (Melissa Benoist) che è impegnata a combattere Nyxly (Peta Sergeant)". L'episodio è diretto dalla star di Arrow David Ramsey su una sceneggiatura co-scritta da J. Holtham e Azie Tesfai.

Cosa ne pensate finora della stagione finale della serie con Melissa Benoist? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Intanto, vi lasciamo alle immagini ufficiali di Supergirl 6x10.