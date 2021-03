Supergirl 6, che impatto ha avuto il COVID sull'ultima stagione? Ne parlano gli showrunner

Lo scorso anno, la pandemia globale nota come COVID ha avuto grandi ripercussioni sul mondo dello spettacolo, in particolare sulla produzione e distribuzione cinematografica e televisiva. E tra i titoli che hanno subito dei cambiamenti a causa del Coronavirus c'è anche Supergirl, come raccontano gli showrunner della serie.

Jessica Queller e Robert Rovner hanno raccontato ai microfoni di Comicbook in che modo la produzione dello show è stata influenzata dalla pandemia globale, specialmente in vista del fatto che la sesta sarà anche l'ultima stagione di Supergirl.

"Dunque, ha avuto un grande impatto" ha affermato Rovner "Non abbiamo potuto finire di girare il season finale della stagione precedente, quindi l'apertura della sesta funge anche da completamento per la quinta e da lancio per quella attuale. Ma sapendo già all'epoca che la sesta sarebbe stata l'ultima stagione per noi, ci ha anche permesso di prenderci del tempo in più con gli sceneggiatori, Melissa Benoist, Greg Berlanti e Sarah Schechter per metter su una stagione che avrebbe rappresentato al meglio l'intera serie, che avrebbe reso chiaro l'importante messaggio di Supergirl, ovvero vivere la tua vita nella maniera più autentica e dare forza e coraggio alle persone di prendere l'iniziativa e fare del loro meglio".

Per questo, aggiungono "Siamo stati tutti entusiasti di avere più tempo per realizzare queste cose"

Inoltre, pare che avremo a che fare con una storyline che possa "risuonare" con coloro che hanno dovuto far fronte alle sfide della pandemia, e quindi vissuto qualcosa di simile a ciò che vedremo sullo schermo.

E stando anche alle parole di Melissa Benoist la stagione conclusiva di Supergirl avrà un degno finale, di cui l'attrice sembra essere piuttosto entusiasta, quindi almeno qualcosa di buono dai continui ritardi dovuti alla pandemia sembra effettivamente essere scaturito...